Percepiva il reddito di cittadinanza e, intanto, in casa produceva sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Carlentini, insieme ai militari dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato il pregiudicato carlentinese 40enne Luca Puntello. Nel corso di una perquisizione, a casa di Puntello sono stati trovati 236 grammi di marijuana già essiccata contenuta in un bidone di vernice e una pianta alta circa 80 centimetri.

Nell'abitazione del 40enne, inoltre, i militari hanno scoperto una stanza adibita a laboratorio per la produzione e l'essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termosensibili per il controllo dell’umidità. La sostanza stupefacente, la pianta e il materiale rinvenuto per la coltivazione sono stati sequestrati.

Lo stupefacente sarà inviato al laboratorio analisi delle sostanze stupefacenti per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo. L’uomo è stato relegato agli arresti domiciliari, poi durante l'udienza di convalida il giudice ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza.