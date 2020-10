Altro record di positivi al Coronavirus in Sicilia , anche in un giorno, il sabato, in cui il numero dei tamponi è più basso rispetto ai feriali: sono 297 le persone per cui è stata accertata l'infezione da Covid-19, su 4.509 tamponi effettuati. Numeri che portano il totale dei positivi sull'isola a 548.934 dall'inizio della pandemia.

Altro record di positivi al Coronavirus in Sicilia, anche in un giorno, il sabato, in cui il numero dei tamponi è più basso rispetto ai feriali: sono 297 le persone per cui è stata accertata l'infezione da Covid-19, su 4.509 tamponi effettuati. Numeri che portano il totale dei positivi sull'isola a 548.934 dall'inizio della pandemia.

C'è anche una nuova vittima, la numero 336. Sono 4.401 le persone attualmente positive, 388 di queste sono ricoverate con sintomi. In 38 sono ancora ricoverati in terapia intensiva. 3.975 sono in isolamento domiciliare.

Dei nuovi casi registrati 87 sono nella provincia di Palermo, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 a Trapani ed Enna, 5 ad Agrigento e 3 a Siracusa.