Un motociclista è deceduto nell’impatto con una autovettura lungo la strada statale 114 Orientale Sicula in direzione Messina. L'impatto è avvenuto al chilometro 133,800 in località Melilli , in provincia di Siracusa.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Intanto la Ss 114 è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione di Messina. Le deviazioni al traffico sono segnalate. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e il personale di Anas per ripristinare la circolazione il prima possibile.