Le carenze nella sanità sulle isole minori tornano al centro della cronaca. A Lipari un uomo è morto dopo che l'unica ambulanza in servizio era impegnata in un altro soccorso. La vittima si chiamava Giuseppe Pace e soffriva di problei respiratori. Quando il mezzo è arrivato nella sua abitazione, per lui non c'era più nulla da fare. Inutili i tentativi effettuati dal medico di famiglia che ha praticato il massaggio cardiaco.

A Lipari, ad agosto, una ragazza è morta dopo essere stata visitata in ospedale e congedata con prescrizioni mediche che non si sono rivelate adeguate. In seguito a quella vicenda, il governo regionale ha promesso un potenziamento dei servizi sanitari ma ancora nulla di concreto è stato fatto.