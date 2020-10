Non avete ancora deciso cosa fare questo fine settimana? Eccovi una lista di suggerimenti in giro per la Sicilia, tra arte, buon cibo e natura.

Giornate internazionali di studi La Donna e L'Arte

Catania - 9 e 10 ottobre 2020

Via Etnea, 8, sala pinacoteca

Nei locali del Museo diocesano di Catania, si tiene il convegno internazionale La Donna e L’Arte che ha lo scopo, come spiega Paolo Dinaro, studente della Magistrale in Storia dell’Arte dell'ateneo di Catania, di valorizzare lo studio di genere in particolar modo quello riguardante le donne artiste nelle diverse epoche storiche.

Il convegno sarà presentato dal noto critico d'arte Alfio Nicotra. Seguiranno i saluti di Alfio Signorelli, presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale.

Per prenotazioni: mandare una mail all’indirizzo museo@museodiocesanocatania.com o chiamare al numero 095 281635. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Ritratto di ignoto. L'artista chiamato Banksy

Palermo - dal 7 Ottobre 2020 al 17 Gennaio 2021

Loggiato di San Bartolomeo - Palazzo Trinacria

Ritratto di ignoto. L'artista chiamato Banksy è il titolo della prima mostra in Sicilia interamente dedicata al genio di Banksy. Sono presenti oltre cento pezzi d’autore. La mostra è stata il prodotto della sinergia di più forze tra cui MetaMorfosi, Fondazione Sant’Elia e Fondazione Pietro Barbaro e con il patrocinio del Comune di Palermo. Un appuntamento indimenticabile alla scoperta di uno degli artisti contemporanei più famosi e apprezzati.

Per informazioni, clicca qui.



Vendemmia Day 2020

Trecastagni - 11 ottobre 2020

Le Cantine di Nessuno aprono le porte nel periodo più interessante dell'anno per gli amanti del vino. Previste visite al monte Ilice, brindisi e brunch con degustazioni.

Per informazioni su costi e prenotazioni, clicca qui.

Cibo e Territorio

Tortorici (Me) - 10 e 11 Ottobre 2020

Aula consiliare Giovanni Paolo II e Vallone Calagna

Il suggestivo borgo di Tortorici ospita la quarta edizione di Cibo e Territorio. L'evento prevede una tavola rotonda sul tema della nocciola dei Nebrodi e delle produzioni locali agricole, casearie e zootecniche. Successivamente si svolgerà una passeggiata ecologica lungo la riserva naturale Vallone Calcagna, località Padara e San Basilio. Previste degustazioni di prodotti tipici locali.

Per informazioni, clicca qui.

Festa della Mandorla e del Nero d'Avola

Avola (Sr) - 10 e 11 ottobre 2020

Centro culturale giovanile Falcone Borsellino

Torna l'attesissima festa della Mandorla e del Nero d'Avola, presso il centro culturale giovanile Falcone Borsellino. L'edizione di quest'anno - la quarta - ha in programma show cooking e degustazioni a tema. Due giornate dedicate alle eccellenze gastronomiche avolesi, e come tema centrale la tutela e valorizzazione dei prodotti locali, una ricchezza dal valore inestimabile. Prenotazione obbligatoria (tel. 3392619591 - sviluppo.economico@comune.avola.sr).

Per informazioni, clicca qui.