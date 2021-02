Scuole chiuse a Enna da oggi al 13 marzo. Il sindaco Maurizio Dipietro con un'ordinanza ha preso atto della nota del Dipartimento di prevenzione dell'Asp riguardo alla «mutata situazione epidemiologica, con un incremento sensibile dei casi di positività» al nuovo coronavirus.

Per questo, il primo cittadino ha disposto a sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni universitarie, formative professionali secondarie di secondo grado e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Le scuole dovranno garantire che «il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza», ma anche la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi.