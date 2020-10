Sono 259 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore . Numero che rappresenta il record di persone infette nell'arco di 24 ore dall'inizio della pandemia nell'Isola. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, gli attuali positivi in Sicilia sono 3.696 . Il quadro non è migliore in Italia con 4.458 casi in un giorno e cioè il livello più alto da aprile.

In Sicilia salgono a 409 i ricoverati in ospedale con un incremento di quattro ricoveri rispetto a ieri. Di questi 33 si trovano in Terapia intensiva, tre in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 376 i ricoveri in regime ordinario; 3287 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.374. Anche oggi si registrano tre nuove vittime positive al Covid-19: il totale sale a 329. I guariti sono invece 109. La Sicilia, inoltre, con l'11,5 per cento è la regione italiana con la maggiore percentuale dei casi di coronavirus ospedalizzati, una cifra nettamente superiore alla media nazionale del 6,6 per cento.

Intanto sono partiti i controlli per fare rispettare l'ordinanza che prevede l'obbligo delle mascherine anche all'aperto e multe salate per i trasgressori. Da segnalare le prime multe contestate in due paesi della provincia di Palermo, Partinico e Montelepre, dove i carabinieri hanno multato tre giovani trovati senza mascherina all'aperto. Le sanzioni vanno da un minino di 400 fino a un massimo di mille euro.