Ennesimo caso di un lavoratore in nero e con i l reddito di cittadinanza , questa volta a Messina , dove i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di del capoluogo peloritano, insieme a personale della sezione Annona della Polizia municipale, durante un controllo in viale Europa a un ambulante di prodotti ortofrutticoli, risultato privo di qualsiasi autorizzazione e concessione.

Ennesimo caso di un lavoratore in nero e con il reddito di cittadinanza, questa volta a Messina, dove i militari del Comando provinciale della guardia di finanza di del capoluogo peloritano, insieme a personale della sezione Annona della Polizia municipale, durante un controllo in viale Europa a un ambulante di prodotti ortofrutticoli, risultato privo di qualsiasi autorizzazione e concessione.

Dai controlli è emerso, inoltre, che l'uomo aveva alle proprie dipendenze anche un lavoratore in nero, che percepiva il beneficio statale. Immediato è scattato il sequestro dell'autocarro e di due tonnellate circa di prodotti ortofrutticoli per un valore di circa tremila euro, che sono stati donati all'Istituto Antoniano di Messina. Il lavoratore in nero percettore del Rdc è stato segnalato agli uffici Inps per i provvedimenti di competenza.