Grandi ritorni, sperimentazioni che qui hanno successo mentre lì molto meno, affermazioni, sfide impossibili e attese per i ballottaggi. Le Amministrative 2020, pur essendo annunciate come un turno di basso profilo per l'assenza delle Città metropolitane, hanno riservato tutto quello che ci si aspetta dalle elezioni comunali . Tornate che più di ogni altre risentono di dinamiche che spesso trascendono la forza dei partiti. Ma nonostante ciò, le riflessioni di carattere generale non mancano a partire dall'esito della tanto attesa sperimentazione dell'alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle . Riproposizione della convivenza alla guida del governo nazionale resa possibile con il voto agostano su Rousseau da parte degli iscritti al partito fondato da Grillo.

L'alleanza M5s-Pd inizia con un pareggio

La prima assoluta in terra sicula si chiude con una vittoria e una sconfitta. La prima auspicata ma non certa, la seconda molto probabile. I sorrisi arrivano da Termini Imerese, dove Maria Terranova - consigliera uscente in quota cinquestelle - ha avuto la meglio già al primo turno, issandosi ben sopra il 40 per cento. Una vittoria dal forte valore simbolico: dall'altra parte, infatti, c'era Francesco Caratozzolo, il volto scelto dal centrodestra in formazione compatta, a eccezione dei meloniani. «La vittoria di Maria Terranova è la prova che Termini Imerese ha finalmente aperto gli occhi e ha deciso», è il commento a caldo arrivato dal Movimento 5 stelle. «Di un primo importante nuovo capitolo», parla invece il segretario regionale dem Anthony Barbagallo. Dove l'alchimia giallo-rossa non ha sortito effetti è Barcellona Pozzo di Gotto. Nella città del Messinese, Giuseppe Calabrò, forte di una coalizione che contava undici liste, ha portato il centrodestra alla vittoria; e nulla ha potuto lo sfidante, in quota dem Antonio Mamì.

Il destino diverso degli uscenti

Termini Imerese a parte, la giornata di ieri ha riservato soltanto bocconi amari per il Movimento 5 stelle. Il più pesante da digerire è quello proveniente da Augusta, dove i pentastellati hanno amministrato negli ultimi cinque anni. Un lustro segnato dalla dichiarazione di dissesto finanziario e dal coinvolgimento diretto nella gestione dell'accoglienza dei migranti, da cui, a conti fatti, Cettina Di Pietro ne è uscita con le ossa rotte: l'esponente pentastellata sin dalle prime battute dello spoglio è rimasta fuori dai giochi per il ballottaggio, che vedrà protagonisti l'ex sindaco Pippo Gulino e il consigliere uscente Giuseppe Di Mare. Chi invece ha affrontato l'ansia della riconferma a cuor leggero sin dalla chiusura delle urne è stato Maurizio Dipietro: a Enna l'esponente civico - di matrice dem ma comunque permeabile a influenze di area moderata - ha potuto alzare le braccia al cielo da subito. Il plebiscito - quasi il 60 per cento - ha messo da parte i veleni che hanno preceduto il voto, in merito al possibile coinvolgimento di alcuni candidati nell'indagine sui concorsi all'Asp e al Comune. Dovrà invece attendere due settimane Lillo Firetto. Il sindaco uscente di Agrigento si è piazzato secondo, dietro al suo ex assessore Francesco Miccichè, che per qualche ora ha sperato nell'elezione diretta. Qui la sfida è tutta all'interno del mondo autonomista tra i rispettivi referenti di Roberto Di Mauro e Carmelo Pullara, con refluenze all'interno dell'area di centrosinistra.

Il centrodestra sorride

La coalizione di centrodestra vince a Marsala dove il nuovo sindaco è Massimo Grillo, capace di convincere quasi sei elettori su dieci. Grillo ha sconfitto l'uscente Alberto Di Girolamo, che si è presentato sostenuto da Pd, Cento passi e due liste civiche. Tra queste a registrare il migliore risultato è stata la lista di Claudio Fava che si è spinta fin sopra l'otto per cento. In provincia di Catania, Forza Italia ha messo in cassaforte le vittorie a Mascali, Trecastagni e Bronte, dove l'81enne Pino Firrarello è tornato alla guida del Paese nonostante il centrosinistra si sia proposto a sostegno dell'uscente Graziano Calanna con un campo largo che andava da Italia Viva a Fava. Affermazione per il centrodestra anche a Milazzo, dove Pippo Midili ha superato la soglia del 40 per cento, necessaria per la vittoria al primo turno, grazie alla maxi-coalizione trainata da Forza Italia, Diventerà Bellissima e Fratelli d'Italia.

Corse in solitaria, debacle e attivisti

Lontano dalle analisi di ampio respiro, anche in questa tornata elettorale non sono mancate le storie curiose per motivi diversi. C'è per esempio chi - come Giuseppe Pizzolante a San Salvatore di Fitalia (Messina), Salvatore Sutera a Gibillina (Trapani) e Giuseppe Minutilla a San Mauro Castelverde (Palermo) - ha potuto stappare lo spumante non appena arrivato il dato definitivo sull'affluenza. Quando infatti si è gli unici candidati per essere eletti basta che a votare vada il cinquanta per cento più uno dei votanti. A Centuripe - il centro dell'Ennese su cui negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori per l'interesse di Oikos - a vestire la fascia di primo cittadino sarà Salvatore La Spina, in prima linea tra gli attivisti che si oppongono alla maxi-discarica. Infine c'è Antonio Ingroia: l'ex magistrato, da tempo attivo nelle vesti di avvocato, è tornato in campo in politica dopo l'esperienza fallimentare di Rivoluzione civile. Ingroia è stato candidato sindaco a Campobello di Mazara, ma nonostante gli appelli al voto disgiunto non è andato oltre il 18,62 per cento. Buono soltanto per non arrivare ultimo.