Sono 128 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia dove gli attuali contagiati sono 3.358: 361 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 2.969 in isolamento domiciliare. Sono 7.809 i casi totali, 4130 i dimessi guariti, 321 i deceduti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 2.656.