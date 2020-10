Quando, alle 14, le urne sono state chiuse in Sicilia due dei 60 Comuni al voto avevano già il loro sindaco : a San Mauro Castelverde (un paese di meno di 2mila abitanti in provincia di Palermo, nelle Alte Madonie) è stato riconfermato l'esponente di Diventerà bellissima Giuseppe Minutilla ; mentre a Gibellina (nel Trapanese, nella Valle del Belice) è rimasto primo cittadino Salvatore Sutera , che si era ricandidato a capo di una lista civica. Per entrambi si chiude così, con il raggiungimento del quorum dei votant i, la corsa in solitaria .

Quando, alle 14, le urne sono state chiuse in Sicilia due dei 60 Comuni al voto avevano già il loro sindaco: a San Mauro Castelverde (un paese di meno di 2mila abitanti in provincia di Palermo, nelle Alte Madonie) è stato riconfermato l'esponente di Diventerà bellissima Giuseppe Minutilla; mentre a Gibellina (nel Trapanese, nella Valle del Belice) è rimasto primo cittadino Salvatore Sutera, che si era ricandidato a capo di una lista civica. Per entrambi si chiude così, con il raggiungimento del quorum dei votanti, la corsa in solitaria.

Alla chiusura dei seggi per le elezioni amministrative dei cittadini siciliani chiamati al voto si è recato alle urne il 58,18 per cento. Il Comune che ha registrato il dato più alto sull'affluenza è Scillato (in provincia di Palermo) con l'80,62 per cento. La maglia nera per la percentuale più bassa va invece a Basicò (nel Messinese) che si è fermato al 31,44 per cento. Il turno di ballottaggio, come previsto, si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre. Subito dopo la chiusura dei seggi, intanto, è cominciato lo scrutinio. Agrigento e Enna sono gli unici capoluoghi di provincia coinvolti. Tra i Comuni chiamati a rinnovare il governo cittadino le sfide più calde sono quelle di Marsala, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, San Giovanni La Punta, Carini, Termini Imerese, Misilmeri e Augusta.

I comuni interessati alla tornata amministrativa avrebbero dovuto essere 61 ma Tremestieri Etneo (in provincia di Catania) è stato escluso dal voto: la sospensione da parte della Regione è arrivata dopo un'indagine dei carabinieri da cui sarebbe emersa «la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati». Qui è già stato deciso che si voterà il 29 e il 30 novembre.