Il primo giorno di Amministrative in Sicilia si chiude con un'affluenza che sfiora il 41 per cento. A votare in questa tornata autunnale, dopo il rinvio la scorsa primavera a causa dell'epidemia di Covid-19, sono gli abitanti di sessanta centri. Sarebbero dovuti essere 61, ma a Tremestieri Etneo il voto è stato rinviato dopo il sospetto di possibili illeciti nella compilazione delle liste.