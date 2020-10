Ottantaquattro nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. L'aumento dei contagi da Covid-19 nell'isola va avanti e a confermarlo è il bollettino quotidiano del ministero della sanità. La crescita rispetto all'aggiornamento di ieri interessa soprattutto le due province più grandi.

Sono infatti 33 i nuovi casi a Palermo, appena uno in meno a Catania. Contagi anche in tutte le altre province: sei a Ragusa, tre a Messina, Caltanissetta, Siracusa e Agrigento, mentre a Trapani ed Enna nelle ultime 24 ore c'è stato soltanto un nuovo caso di positività.

Dal punto di vista clinico, sono attualmente 353 le persone ricoverate in ospedale. Di queste ce ne sono 24 in terapia intensiva. Per 2894, invece, è stato previsto l'isolamento domiciliare. In totale nell'isola ci sono 3247 positivi. Dall'inizio dell'epidemia sono stati 7681 i contagi. Il numero dei decessi, invece, è stato finora di 319.