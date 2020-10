Si attesta all' 11,98 per certo l'affluenza alle ore 12 per la tornata delle elezioni amministrative in Sicilia. Sessanta i Comuni siciliani i cui cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali . Per la giornata di oggi i seggi rimarranno aperti fino alle ore 23. Si vota anche domani dalle 7 alle 14.

Il dato più alto è stato registrato nel Siracusano (dove si vota ad Augusta e a Floridia): l'affluenza alle 12 si attesta al 15,20 per cento. Seguono poi il Ragusano con 14,21 per cento e il Messinese con 13,25 per cento. Poco sotto la media regionale di attestano la provincia di Agrigento con un 11,55 e quella di Palermo con 11,28 per cento. Meno cittadini si sono recati al voto fino a questo momento nel Trapanese (10,82 per cento), nell'Ennese (10,47 per cento) e nel Catanese (10,27 per cento). Fa peggio la provincia di Caltanissetta dove il dato cala al 9,76 per cento.