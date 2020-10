Volete sapere cosa fare nel primo fine settimana di ottobre in giro per la Sicilia? Ecco una selezione di eventi e appuntamenti della rubrica Whatsapp in Sicily di MeridioNews che potrebbero fare al caso vostro: dai tour in città alle serate di musica live e dalla degustazioni di vini alla valorizzazione della street art .

Mystery Tour: Colpevole O Innocente?

Catania - venerdì 2 ottobre 2020

dalle 20.00 alle 22.00

Mystery Tour Catania ed Etna ‘ngeniousa organizzano un percorso alternativo tra strade, cortili e vicoli di Catania. Nella sacralità della notte ci si immergerà in un mondo ricco di storie sospese e avvolte nel mistero. L’itinerario prevede anche la partecipazione straordinaria dell’attore Francesco Bernava. La prenotazione è obbligatoria: 338.1441760 / 333.9119648, asso.etnangeniousa@gmail.com. Per info e prezzi, clicca qui.

AperiJazz - Lucio Pappalardo live sax

Catania - venerdì 2 ottobre 2020

Roof Top - Plaza Hotel Catania

dalle 19.00 alle 01.00

Nel capoluogo etneo risuona il ritmo del Jazz. In queste prime serate d'autunno a regalare un timbro caldo sarà l'AperiJazz con Lucio al Sax. L'aperiRoof ha un prezzo di 20 euro a persona. Per info e prenotazioni, clicca qui.

Tour dell'acqua nella Catania greco-romana

Catania - domenica 4 ottobre 2020

piazza Università

dalle 10.00 alle 12.30

Grand tour del XXI secolo ha organizzato una passeggiata nelle sottosuolo dove batte il cuore della Catania Barocca, dove l’acqua lava le antiche credenze e purifica gli animi. Un incontro tra i corsi d’acqua che impregnano i sotterranei della città. Un modo per conoscere da vicino il fiume Amenano e i suoi segreti, i principali impianti termali risalenti al periodo romano e tanto altro ancora. Per info e prenotazioni: 320.7115715 (anche Whatsapp). Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Parimpampum in concerto

Acireale - venerdì 2 ottobre 2020

Caverna del mastro birraio

dalle ore 20.00

Una serata all'insegna della spensieratezza, un evento in cui tornare tutti bambini a ritmo delle sigle dei cartoni animati. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, clicca qui.

Palmento Costanzo in Vendemmia

Passopisciaro - domenica 4 ottobre 2020

dalle ore 10.30 alle ore 15.00

Sentite questo profumo? L’uva del Palmento Costanzo è pronta per la vendemmia. Per tutti gli amanti del vino, questo è l'evento giusto. Un percorso alla riscoperta delle antiche tradizioni del territorio siciliano con un tour delle vigne per conoscere anche il loro ciclo di vita. Poi la tappa al palmento, la cui tradizione risale al XVIII secolo. Lì sarà possibile ammirare i primi momenti di lavorazione dell'uva in piena attività, con la degustazione del mosto in fermentazione. Seguirà poi un brindisi in vigna e il pranzo della vendemmia. Per informazioni e prenotazioni, clicca qui.

Escursione al Parco degli dei

Valle dei Templi, Agrigento - domenica 4 ottobre 2020

dalle ore 9.30 alle ore 23.59

In uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, La passeggiata degli Dei ha organizzato per gli amanti del trekking, un percorso misto ad anello per scoprire le meraviglie della Valle. Per informazioni e prenotazioni, clicca qui.

Guido Celli - Le due o tre cose che so dell'amore

via Fontana, Modica (Ragusa) - sabato 3 ottobre 2020

dalle ore 21.30

Guido Celli è un poeta, performer, videomeker e musicista romano, dalla forte personalità poliedrica. Ha scritto 38 poemi e ne ha pubblicati sei. La sua scrittura nutre, nella voce e nel corpo, il desiderio della piramide. Per questo appuntamento, ci aspetta con Le due o tre cose che so dell’amore, diviso in due atti. È gradita la prenotazione. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 349.7055355.

Mercurio Festival

Palermo, Cantieri della Zisa

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre 2020

Dopo un calendario ricco di attività, giunge al termini il Mercurio Festival. L'appuntamento è al centro internazionale di fotografia di Palermo. Per queste due giornate, in programma anche Cordata Panormus di Chiara Bersani, un'opera nata durante il lockdown con l'obiettivo di riuscire ad appagare un desiderio. A seguire Cinema De Seta presenterà, in anteprima nazionale, due documentari: Segnale d'allarme - La mia battaglia in VR di Elio Germano Omar Rashid e Ciò che resta - appunti nella polvere di Enrico Casale. Previsti anche laboratori teatrali e confronti con gli esperti. Per ulteriori informazioni, clicca qui.

Inaugurazione murales dedicato a Morricone e Tornatore

Bagheria (Palermo), via Roccaforte

Sabato 3 ottobre 2020

Il murales che simboleggia il ricordo di Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore verrà inaugurato sabato 3 ottobre. A realizzarlo è stato Andrea Buglisi nell'ambito del progetto dell’architetto Cettina Castelli, con il patrocinio del Comune di Bagheria. A fare da sfondo, ci sarà anche l’inaugurazione del mercatino dell'antiquariato di via Roccaforte. Per ulteriori informazioni, clicca qui.