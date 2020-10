Sono cinque i positivi al nuovo coronavirus tra medici e infermieri del reparto di Chirurgia dell'ospedale di Lentini . Al momento, nessun paziente risulta contagiato dal Covid-19. I vertici dell'Asp di Siracusa hanno sospeso temporaneamente l'attività chirurgica e gli ambienti interessati sono stati tutti sottoposti agli interventi di sanificazione . Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la rete dei contatti . Intanto, il personale risultato positivo è stato posto in isolamento domiciliare , nelle rispettive città di residenza, sotto il controllo dei medici del territorio. « Nessun operatore è residente a Lentini », ha precisato il primo cittadino Saverio Bosco .

Intanto ieri all'ingresso del nosocomio è spuntato un cartello che indicava la chiusura della struttura. «L'ospedale di Lentini non è chiuso per emergenza Covid», smentiscono dall'Asp precisando che «la direzione medica di presidio non ha assunto alcuna decisione in tal senso e ha avviato una indagine interna per scoprire l'autore del cartello». In accordo con il direttore del distretto, è stata temporaneamente sospesa l’attività degli sportelli Cup situati all'interno del presidio ospedaliero, operativi nella sede di piazza Aldo Moro. L’attività in urgenza, invece, continua a essere garantita nel pieno rispetto della sicurezza sia degli utenti che del personale dipendente.