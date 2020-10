Quella che doveva essere una normale battuta di pesca si è trasformata in tragedia questa mattina al largo delle acque di Trapani . Un pensionato, Marco Giliberti , fratello di un noto avvocato trapanese, ha perso la vita nello specchio di mare antistante l'isola dei Porcelli .

Quella che doveva essere una normale battuta di pesca si è trasformata in tragedia questa mattina al largo delle acque di Trapani. Un pensionato, Marco Giliberti, fratello di un noto avvocato trapanese, ha perso la vita nello specchio di mare antistante l'isola dei Porcelli.

L'uomo era uscito in barca con un amico quando all'improvviso il natante, un Calafuria di circa 10 metri, per ragioni che sono ancora in corso di accertamento, ha iniziato a imbarcare acqua e si è poi ribaltato. Scattato l'allarme sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere dell'uomo. L'altro pescatore, invece, è stato trasportato nell'area di emergenza dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.