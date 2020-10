Erano stati allertati per soccorrere un cacciatore messinese . Ma quando i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Runci a piano Camarda nel villaggio di Santa Margherita (nel Messinese) si sono resi conto che il 74enne che erano andati a salvare era già morto . Precipitato in un dirupo profondo circa 60 metri.

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo sarebbe scivolato mentre camminava in campagna finendo nel burrone. Al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ci sono adesso i carabinieri. Il cacciatore sarebbe caduto in fondo al dirupo prima di incontrarsi con un compagno di caccia. A capire che era successo qualcosa al 74enne è stato proprio l’amico con cui il cacciatore avrebbe avuto l'appuntamento. Quando ha visto che l’uomo tardava, si è recato sul posto e ha trovato i cani che abbaiavano nella direzione in cui si trovava il loro padrone.

È stato necessario l’intervento di una squadra specializzata di vigili del fuoco per recuperare il corpo dell’uomo. I soccorritori sono arrivati con un’autopompa serbatoio, un pick up e un furgone attrezzato per tecniche speleo-alpino-fluviali. Durante il recupero della salma, sul posto erano presenti anche la polizia e alcuni operatori del soccorso alpino.