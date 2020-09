Un focolaio di coronavirus all'interno del seminario vescovile di Caltanissetta . Al momento sono sei le persone risultate positive al nuovo coronavirus. «Abbiamo subito attivato tutti i protocolli previsti per il contenimento », dice a MeridioNews la direttrice sanitaria dell'Asp Marcella Santino . Il seminario e tutti i locali attigui sono stati immediatamente chiusi quando sabato si è avuta la notizia del primo contagio. E, adesso, tutti i seminaristi e gli altri ospiti che vivono nella struttura di viale Regina Margherita (circa una ventina di persone) sono in isolamento domiciliare obbligatorio all'interno del seminario stesso.

Un focolaio di coronavirus all'interno del seminario vescovile di Caltanissetta. Al momento sono sei le persone risultate positive al nuovo coronavirus. «Abbiamo subito attivato tutti i protocolli previsti per il contenimento», dice a MeridioNews la direttrice sanitaria dell'Asp Marcella Santino. Il seminario e tutti i locali attigui sono stati immediatamente chiusi quando sabato si è avuta la notizia del primo contagio. E, adesso, tutti i seminaristi e gli altri ospiti che vivono nella struttura di viale Regina Margherita (circa una ventina di persone) sono in isolamento domiciliare obbligatorio all'interno del seminario stesso.

Sabato pomeriggio si è avuta la notizia del primo caso positivo: un uomo che, avvertendo i primi sintomi, si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. «A quel punto - racconta Santino - abbiamo esteso i controlli a tutti gli altri che vivono nella struttura». Al momento sono già una sessantina i tamponi effettuati alle persone, anche esterne al seminario, che sono entrate in contatto con i positivi.

Dei sei risultati affetti dal Covid-19, due sono sintomatici e nessuno ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale. «Ci siamo già attivati e stiamo continuando a lavorare, anche con la collaborazione del vescovo Mario Russotto - aggiunge la direttrice sanitaria dell'azienda sanitaria provinciale - per risalire ad altri eventuali incontri e contatti e, quindi, per tenere sotto controllo e monitorata la situazione».