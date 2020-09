Violenza sessuale e furto aggravato . Sono questi i reati commessi tra il 2010 e il 2015 per cui i carabinieri di Pachino hanno arrestato, in ottemperanza a un ordine di esecuzione di pena emesso dalla procura della Repubblica di Siracusa, il 53enne Francesco Zocco .

Violenza sessuale e furto aggravato. Sono questi i reati commessi tra il 2010 e il 2015 per cui i carabinieri di Pachino hanno arrestato, in ottemperanza a un ordine di esecuzione di pena emesso dalla procura della Repubblica di Siracusa, il 53enne Francesco Zocco.

L'uomo (classe 1967) era già noto alle forze dell'ordine. Adesso, deve scontare la pena detentiva di cinque anni e sei mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e violenza sessuale. Portato in caserma, Zocco è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa.