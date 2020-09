Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri di Caltanissetta con l'accusa di furto, porto di armi, aggravati in concorso. Il provvedimento nasce da un'indagine della procura su fatti accaduti tra novembre e dicembre 2019.

Le persone arrestate sono tre uomini e due donne, che fanno parte tutte di una stessa famiglia e di età comprese tra 19 e 40 anni. Durante i furti sono stati portati beni per oltre 20mila euro. Nel corso dei colpi sono stati rubati anche gioielli e armi. Il gip ha disposto la carcerazione per due persone, i domiciliari per altri due e per il quinto il divieto di dimora a San Cataldo.