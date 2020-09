Un uomo è stato aggredito con un'arma da taglio mentre attendeva l'ingresso del figlio a scuola. È accaduto questa mattina a Vittoria, a pochi metri dall'istituto comprensivo Pappalardo.

Sul posto è arrivato il personale delle Volanti del locale commissariato. La persona ferita non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità dell'aggressore e ai motivi del gesto.