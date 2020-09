Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti. Queste le accuse a carico di M.B., 43 anni originario di Pachino. A notificargli l'avviso di conclusioni indagini sono stati i poliziotti del commissariato locale su mandato della procura di Siracusa. Vittime dell'uomo sarebbero due donne residenti in provincia di Ragusa. Entrambe, secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, avevano avuto una relazione sentimentale con il 43enne.

Dopo la separazione l'uomo avrebbe tentato più volte di riallacciare i rapporti, minacciandole di diffondere foto e video in suo possesso in cui entrambe venivano immortalate in atteggiamenti sessualmente espliciti. Il 43enne avrebbe creato un falso profilo Facebook per inviare agli amici virtuali delle vittime foto e video. Per l'inchiesta è stata decisiva la denuncia di una delle due donne.