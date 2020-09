Un balcone al terzo piano di una palazzina in via Pitré a Caltanissetta è crollato poco dopo le 10 di questa mattina. La soletta in calcestruzzo è caduta sul balcone al secondo piano dove si trovava affacciata una donna di 78 anni che è rimasta ferita perché colpita dai detriti. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e le sue condizioni non sarebbero gravi.