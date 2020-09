La violenta pioggia che ieri sera si è abbattuta nell'entroterra della Sicilia ha causato diversi disagi nella zona di Centuripe . Nel centro dell'Ennese, alcune abitazioni sono state allagate dall'acqua scivolata giù dalla strada, in un punto in cui al momento non è presente l'asfalto. «Per due ore abbiamo visto arrivare giù acqua e fango, abbiamo le pareti zuppe - racconta un residente a MeridioNews -. Al momento non le saprei quantificare i danni».

Il punto che ha più risentito del maltempo si trova tra via Leopardi e via Rapisardi. Qui è stato aperto un cantiere per la posa dell'asfalto, in un tratto di strada che finora era mattonellato. «Sono lavori di cui avevamo bisogno, ma forse se fossero stati avviati qualche settimana prima avremmo evitato quanto è successo», continua il residente. A fare i conti con l'acqua all'interno delle abitazioni sono state più famiglie: «Le case si trovano sotto il livello della strada, che al momento è un terrapieno. Ciò ha fatto sì che l'acqua non defluisse ma si riversasse tutta verso le nostre case».

Sul posto stamattina è arrivato un tecnico del Comune per verificare l'entità dei danni. «La pioggia che ieri si è abbattuta su Centuripe è stata davvero forte - commenta il sindaco Elio Galvagno -. La presenza del cantiere ha senza dubbio aggravato la situazione, adesso vediamo di capire che tipo di danno è stato causato. Nel caso fosse appurato che fosse di importante entità, il Comune farà la sua parte».