Una bottiglia di vetro spaccata usata come arma. Così sarebbe stato colpito al collo, di striscio, un 49enne messinese che è rimasto ferito durante una discussione avuta con il suo aggressore intorno alle 23.30 di ieri sera in piazza del Popolo a Messina. La vittima, che si trova ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno arrestato M.Z. un 44enne pregiudicato di origini tunisine, ma da diversi anni residente in Italia, per tentato omicidio aggravato.

Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, pare che la vittima avesse infastidito e preso in giro quello che poi sarebbe diventato il suo aggressore. Ferito al collo, il 49enne avrebbe cercato di raggiungere l'ospedale per farsi medicare salendo nella macchina che aveva parcheggiato poco distante, e sulla quale erano finiti anche alcuni schizzi di sangue. L'auto però non è partita. Ad accompagnare l'uomo all'ospedale Piemonte di Messina sono stati poi i militari giunti sul posto. Da lì, dopo averlo sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, i sanitari hanno poi deciso di trasferirlo al Policlinico. Secondo quanto riferito a MeridioNews, al momento, l'uomo non sarebbe in condizioni gravi.

Il 44enne intanto, dopo avere raccolto la bottiglia da terra e averla spaccata sul marciapiede per poi colpire il 49enne, si era dileguato a piedi per le vie limitrofe. A soccorrere il ferito - che perdeva molto sangue - sono stati i militari, arrivati sul posto in seguito a una richiesta arrivata al numero unico per le emergenze 112. I carabinieri hanno identificato l'aggressore e lo hanno rintracciato nella zona dell'ospedale Piemonte dove l'uomo si era diretto per farsi medicare una vistosa ferita alla mano. M.Z. è stato arrestato e portato in carcere. Sono ancora in corso ulteriori indagini dei carabinieri per chiarire ulteriormente la dinamica di quanto accaduto.