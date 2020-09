Tre decessi in 24 ore . Questo il dato più forte dell'ultimo bollettino del ministero della Sanità sull'andamento della pandemia di Covid-19 in Sicilia . Il numero dei morti nell'isola sale così a 299 dall'inizio della diffusione del virus nell'isola.

Tra ieri e oggi sono state diagnosticate 74 nuove infezioni, che portano il totale a 2348. Di questi 2131 sono in isolamento domiciliare, mentre 217 si trovano ricoverati in ospedale. Il numero dei posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid è 14.

Questa la distribuzione a livello provinciale dei nuovi contagi: 43 a Palermo, 14 a Caltanissetta, sei a Catania, cinque a Messina, tre a Ragusa, due a Siracusa e Trapani, uno ad Agrigento. Nessun caso nella provincia di Enna.