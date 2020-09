La scelta di non accorpare anche in Sicilia le Amministrative al referendum conferma la previsione della vigilia su una partecipazione ridotta alle urne. Alle 19 a presentarsi ai seggi per decidere se cambiare la Costituzione è stato il 16,96 per cento dei siciliani aventi diritto. La media nazionale, alla stessa ora, è del 29,80 per cento . I seggi rimarranno aperti fino alle 23 per poi chiudere e riaprire domattina. L'isola rimane l'ultima regione d'Italia in termini di affluenza, alle 12 aveva votato soltanto il 6,41 per cento .

La scelta di non accorpare anche in Sicilia le Amministrative al referendum conferma la previsione della vigilia su una partecipazione ridotta alle urne. Alle 19 a presentarsi ai seggi per decidere se cambiare la Costituzione è stato il 16,96 per cento dei siciliani aventi diritto. La media nazionale, alla stessa ora, è del 29,80 per cento. I seggi rimarranno aperti fino alle 23 per poi chiudere e riaprire domattina. L'isola rimane l'ultima regione d'Italia in termini di affluenza, alle 12 aveva votato soltanto il 6,41 per cento.

Alla seconda rilevazione, a livello provinciale il dato più alto si registra a Enna, dove la percentuale di chi si è recato alle urne è stata del 18,17 per cento. Seconda Siracusa con 17,89, terza Ragusa (17,54). Nelle tre aree metropolitane la maggiore affluenza è stata segnata a Catania, dove ai seggi è andato il 17,29 per cento, segue Palermo con il 16,97, mentre nel Messinese l'affluenza è stata del 16,84 per cento. Queste le affluenze nelle altre province: Agrigento 15,71, Caltanissetta 15,94, Trapani 16,42.