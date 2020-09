«I formaggi li ho già smaltiti autonomamente». Così ha risposto ai carabinieri del reparto agroalimentare di Messina il rappresentante legale di un caseificio di Floridia (in provincia di Siracusa) dove, lo scorso 30 luglio, i militari hanno sequestrato 26 chili di latticini privi di tracciabilità.

L'uomo adesso è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dei sigilli. Il responsabile, infatti, per disfarsi dei prodotti non avrebbe aspettato le determinazione dell'assessorato regionale alle Attività produttive.

Nell'ordinanza dell'ufficio regionale era stata disposta poi la distruzione dei formaggi. Tornati nel caseificio, però, i militari hanno notato che i latticini erano spariti. Interpellato, il responsabile dell’attività ha dichiarato di averli «già smaltiti autonomamente». Così è stato denunciato per il reato di violazione di sigilli.