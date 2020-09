Uno scontro frontale e quattro persone rimaste ferite . L'incidente si è verificato questa mattina tra Rocchetta e Borgo Vecchio , nel territorio di Castelvetrano (in provincia di Trapani ).

Ancora di ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al sinistro. La strada statale 115 Sud occidentale sicula è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro 81,800. La viabilità, al momento, è indirizzata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco.

Sul posto posto sono intervenute una squadra dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.