Sale di 98 casi il totale di positivi al Covid-19 in Sicilia . L'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità dice che le persone che hanno contratto l'infezione sono al momento 2232. Di queste ce ne sono 204 ricoverate , 13 in condizioni più gravi e per questo sottoposte alle cure dei reparti di terapina intensiva. Per 2028, invece, previsto l'isolamento domiciliare.

Sale di 98 casi il totale di positivi al Covid-19 in Sicilia. L'ultimo aggiornamento del ministero della Sanità dice che le persone che hanno contratto l'infezione sono al momento 2232. Di queste ce ne sono 204 ricoverate, 13 in condizioni più gravi e per questo sottoposte alle cure dei reparti di terapina intensiva. Per 2028, invece, previsto l'isolamento domiciliare.

A livello provinciale l'incremento nelle ultime 24 ore è così ripartito: 48 casi a Palermo, 21 a Catania, nove a Trapani, sette a Messina, quattro ad Agrigento, tre a Ragusa, due a Siracusa ed Enna. Nessun nuovo tampone positivo in provincia di Caltanissetta. Dall'inizio dell'epidemia in totale in Sicilia ci sono stati 5846 contagi e 296 decessi.