Un 22enne di Sciacca è stato arrestato dai carabinieri la notte scorsa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga - circa 360 grammi di marijuana conservata in buste di plastica in un'intercapedine tra muro e armadio - è stata trovata durante una perquisizione domiciliare.

I militari sono entrati nell'abitazione richiamati dalle urla, scaturite da un litigio tra il 22enne e i familiari. Al giovane sono stati sequestrati anche 4500 euro in contanti, anch'essi custoditi in una busta in cellophane e ritenuti provento della vendita della marijuana.