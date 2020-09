La Sicilia torna per un giorno ai livelli di contagio che furono di marzo, quando la pandemia era in piena diffusione. Sono 179 i casi di positività a coronavirus registrati nelle ultime 24 ore . Dati che portano il numero totale dei contagiati a 5.748. C'è anche una vittima , la numero 296. I guariti di oggi invece sono in tutto 64.

La Sicilia torna per un giorno ai livelli di contagio che furono di marzo, quando la pandemia era in piena diffusione. Sono 179 i casi di positività a coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Dati che portano il numero totale dei contagiati a 5.748. C'è anche una vittima, la numero 296. I guariti di oggi invece sono in tutto 64.

Spicca tra le province il dato di Palermo, con 70 nuovi positivi, tra cui quattro migranti e una ventina di nuovi casi scoperti alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte, diventata un vero e proprio focolaio, così come il cluster di Corleone. Segue Trapani, con 31 contagi, poi Siracusa, dove i 29 positivi sono tutti migranti e la provincia di Ragusa, con 19 nuovi positivi.

Più indietro la provincia di Catania, con 15 contagi, la provincia di Agrigento, sei casi, quella di Messina, quattro, Enna, tre e chiude Caltanissetta con due. Intanto sono in via di distribuzione i primi 750mila tamponi rapidi acquistati dalla Regione Siciliana, test in grado di dare un risultato in pochi minuti. I primi di questi sono stati già utilizzati alla missione di Biagio Conte, a Palermo, dove si è deciso di verificare le condizioni di tutti gli ospiti e degli operatori.