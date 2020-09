Ombre sui concorsi pubblici per la composizione dell' ufficio legale dell'Asp e del Comune di Enna . La procura ha aperto due fascicoli in seguito ad altrettante denunce firmate dal sindaco di Troina Fabio Venezia , dal segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi e del segretario regionale dem Anthony Barbagallo . La guardia di finanza, nelle ultime ore, ha sequestrato documentazione relativa alle procedure di selezione.

Ombre sui concorsi pubblici per la composizione dell'ufficio legale dell'Asp e del Comune di Enna. La procura ha aperto due fascicoli in seguito ad altrettante denunce firmate dal sindaco di Troina Fabio Venezia, dal segretario provinciale del Pd Vittorio Di Gangi e del segretario regionale dem Anthony Barbagallo. La guardia di finanza, nelle ultime ore, ha sequestrato documentazione relativa alle procedure di selezione.

L'inchiesta potrebbe avere riflessi anche sulle fasi finali della campagna elettorale. Ad alzare l'attenzione è il deputato regionale e presidente della commissione regionale Antimafia Claudio Fava. «Su presunte interferenze elettorali nella campagna per le Amministrative di Enna e sui molti candidati che sarebbero direttamente riferibili all'azienda sanitaria locale sono arrivate alla nostra commissione molte segnalazioni, che stiamo inoltrando al prefetto e al procuratore della Repubblica di Enna per le loro opportune valutazioni», si legge in una nota del rappresentante di Cento passi per la Sicilia.

«Sarà nostra premura, appena concluse le consultazioni elettorali, calendarizzare nella prima data utile una missione istituzionale a Enna, per incontrare (come abbiamo fatto con le altre prefetture siciliane) il prefetto, il procuratore e i rappresentanti delle forze dell'ordine», ha concluso Fava.