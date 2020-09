Un incentivo a sposarsi nonostante il Covid-19 e un contributo indiretto a sostegno del settore. Questa la misura approvata dal governo Musumeci e ribattezzata bonus matrimonio. La somma stanziata è di circa tre milioni. «Si stima - dichiara l'assessore all'Economia Gaetano Armao - che il nostro contributo riuscirà a sviluppare un fatturato complessivo di circa 40, 50 milioni di euro fino alla durata della misura di sostegno e cioè fino al 31 luglio 2021. Non va trascurato che la stima degli introiti che ne deriveranno per l'erario regionale - aggiunge Armao - è pari se non superiore alla somma stanziata dal governo Musumeci, oltre a considerare l a riattivazione dell'indotto occupazionale legato alla realizzazione e svolgimento di questa tipologia di eventi».

Il provvedimento riguarda sia i matrimoni che le unioni civili e consiste in un contributo fino a tremila euro per i riti che verranno celebrati in Sicilia, indipendentemente che siano religiosi o meno. I dettagli per accedere alla misura saranno contenuti in un decreto degli assessorati alla Famiglia e all'Economia. «Si tratta di una misura - afferma l'assessore alla Famiglia, Antonio Scavone - che mira anche ad attenuare gli effetti della crisi da Covid 19, basti pensare che, secondo i recenti dati Istat, si stima che i matrimoni annullati in Italia per effetto dell'epidemia sono circa 70 mila».