La piazza di spaccio di via Italia 103 a Siracusa sembra non volersi fermare, neanche dopo le recenti operazioni delle forze dell'ordine, che pure hanno assestato un serio colpo all'organizzazione che gestisce la vendita degli stupefacenti in zona. Nella prima mattinata di ieri, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia del capoluogo, hanno rinvenuto e sequestrato un centinaio di dosi di cocaina.