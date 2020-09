Due capoturno della Raffineria di Milazzo sono rimasti coinvolti, questa mattina, in un incidente all'interno dello stabilimento. I due sono rimasti ustionati, dopo che una manichetta di acqua calda ha ceduto investendo i due operai.

«Per fortuna non sono in pericolo di vita, ma saranno trasferiti ugualmente presso il centro ustioni di Palermo per accertamenti. Nel frattempo si trovano all'ospedale di Milazzo in attesa del tampone», si legge in una nota congiunta della Ugl e della Federazione chimici.