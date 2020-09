Sessantacinque nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il report del ministero della Sanità aggiorna il numero degli attuali positivi nell'isola a 1842. Dall'inizio dell'epidemia i casi di infezione sono stati 5306, con 292 morti. Al momento sono 152 le persone ricoverate in ospedale, delle quali 16 hanno bisogno della terapia intensiva. Per 1690, invece, i medici hanno ritenuto sufficiente l'isolamento domiciliare.