Si è spacciata per una incaricata della parrocchia e ha derubato una coppia di anziani. I carabinieri della stazione di Pozzallo hanno arrestato una donna di origini siracusane per furto aggravato. L'indagine è nata dopo la denuncia presentata da due 72enni a luglio. Una signora di 70 anni - S.G. - andata a casa loro per una visita, avrebbe sottratto 3.500 euro in contanti.

L'arrestata, già gravata da numerosi precedenti penali reiterati in circa 40 anni, sarebbe riuscita a guardarsi la fiducia della coppia presentandosi come una volontaria incaricata dalla parrocchia del compito di raccogliere alcuni dati per fare ottenere agli anziani un sussidio in denaro. A un certo punto, la donna sarebbe entrata nella camera da letto dove c'era l'anziano invalido. Lì avrebbe preso i soldi e sarebbe poi fuggita.

I militari, dopo avere individuato i possibili sospettati attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno sottoposto alla vittima un fascicolo fotografico alla vittima per l'identificazione dell'autrice del furto. I carabinieri hanno arrestato S.G. che è stata sottoposta agli arresti domiciliari a Siracusa.