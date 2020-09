In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 44 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 4002 tamponi eseguiti, su un totale di quasi 398 mila da inizio pandemia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile di oggi. Il totale delle persone attualmente positive arriva a quota 1747, mentre anche oggi non sono stati registrati decessi.

I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 5180. Le persone al momento ricoverate con sintomi sono 116 ( più 4), di cui 18 (più 1) in Terapia intensiva, mentre sono 1613 coloro che si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio. I 44 nuovi casi sono distribuiti così: 14 in provincia di Palermo, sei in provincia di Agrigento, sei in provincia di Trapani, tre in provincia di Caltanissetta, otto in provincia di Catania, due in provincia di Enna, quattro in provincia di Ragusa e uno in provincia di Siracusa.