Ucciso perché molestava donne sposate. A distanza di nove anni dai fatti, sono scattati tre arresti per l'omicidio di Pasquale Mangione. L'imprenditore in pensione di 69 anni è stato assassinato con due colpi di pistola il 2 dicembre del 2011 in contrada Modaccamo, una strada di campagna tra Raffadali e Cianciana, in provincia di Agrigento. In carcere sono finiti il 40enne Antonino Mangione di Raffadali (che non è parente della vittima), il 43enne Roberto Lampasona di Santa Elisabetta e il 35enne Angelo D'Antona di Raffadali, che ieri pomeriggio è stato rintracciato in Germania.