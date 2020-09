Incidente mortale, la notte scorsa, a Pace del Mela, nel Messinese. A perdere la vita è stato Antonio Maggio, 64enne residente a Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo è stato travolto da una Peugeot, mentre attraversava la strada statale 113, poco dopo avere parcheggiato la propria auto.

Il guidatore, in un primo momento, si è allontanato per sfuggire alle reazioni dei parenti della vittima, ma poi è stato fermato dai carabinieri. Per buona parte della notte, la statale è rimasta chiusa al traffico.