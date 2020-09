« Adesso è toccato al furgone di mio marito . Nello stesso punto in cui è bruciata la mia macchina. Ora cosa ci dobbiamo aspettare?». A prendere fuoco questa notte, intorno alle 3, è stato il furgone di Salvatore Russo . Titolare di un negozio di elettronica a Siracusa, in passato attivo anche nella politica locale, Russo è il marito dell' avvocata Daniela La Runa , presidente della Rete centri antiviolenza siracusana . «Avevamo abbassato la guardia perché è passato molto tempo dal precedente episodio e, invece, probabilmente ci siamo sbagliati ».

«Adesso è toccato al furgone di mio marito. Nello stesso punto in cui è bruciata la mia macchina. Ora cosa ci dobbiamo aspettare?». A prendere fuoco questa notte, intorno alle 3, è stato il furgone di Salvatore Russo. Titolare di un negozio di elettronica a Siracusa, in passato attivo anche nella politica locale, Russo è il marito dell'avvocata Daniela La Runa, presidente della Rete centri antiviolenza siracusana. «Avevamo abbassato la guardia perché è passato molto tempo dal precedente episodio e, invece, probabilmente ci siamo sbagliati».

Era la notte del 7 marzo del 2018 quando a essere avvolta dalle fiamme era stata la Focus nera della legale che si occupa soprattutto della tutela e della difesa di donne vittime di violenza. Anche in quel caso, l'auto era ferma all'interno del parcheggio condominiale dell'immobile che si trova nella zona nord del capoluogo aretuseo. In quell'area non ci sono telecamere di sorveglianza. «Il cancello d'ingresso si è rotto appena due giorni fa e resta aperto - spiega La Runa a MeridioNews -. Stanotte mio marito è rimasto sveglio, e quindi la luce nell'appartamento è rimasta accesa, fino alle 2.30». È trascorsa circa mezz'ora quando i vicini di casa sentono uno scoppio e poi vedono le fiamme attorno al furgoncino bianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. «Hanno detto di non avere trovato nessun elemento utile per capire l'origine e le cause del rogo - dice l'avvocata appena uscita dalla questura dove, insieme al marito, ha presentato una denuncia contro ignoti - In mattinata dovrebbero arrivare gli uomini della polizia scientifica per fare un sopralluogo». Dalle indagini sull'incendio dell'auto del 2018 non c'è stato nessun esito. «Non ho elementi per dirlo, ma temo che i due episodi possano essere collegati», sostiene La Runa. In quella occasione, il rogo era avvenuto il giorno di un'udienza di un complicato procedimento per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.