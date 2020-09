Gli agenti delle volanti, intorno alle 3.20 della scorsa notte, hanno sorpreso e bloccato un 66enne siracusano mentre con del liquido infiammabile e due accendini cercava di incendiare uno dei chioschi di piazza Pancali, in Ortigia, di fronte al tempio di Apollo.

L'uomo, già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, è stato trovato mentre teneva ancora in mano - protetta con un guanto di lattice - un accendino. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha tentato di fuggire. Sono in corso le indagini per fare luce sull'episodio e, in particolare, per capire il movente del gesto. L'uomo è stato denunciato non solo per il tentativo di incendio ma anche per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.