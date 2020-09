Sono 106 i nuovi positiv i a Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, per un totale di 1.603 casi dall'inizio della pandemia. 108 persone risultano ricoverate con sintomi , mentre sono 30 i guariti e nessuna vittima.

Sono 106 i nuovi positivi a Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, per un totale di 1.603 casi dall'inizio della pandemia. 108 persone risultano ricoverate con sintomi, mentre sono 30 i guariti e nessuna vittima.

In 18 sono ricoverati in terapia intensiva, tre in più rispetto al dato di ieri. 1.477 si trovano in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei nuovi casi su base provinciale: 22 a Catania, 39 a Palermo, 5 a Messina, 3 a Enna, 2 a Siracusa, 5 a Ragusa, 17 a Trapani, 11 ad Agrigento e 2 a Caltanissetta.