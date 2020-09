Potenti magneti sopra i contatori elettrici per abbassare l'ammontare dei reali consumi, fino al 97 per cento in meno . È la strategia utilizzata dal titolare di un bar-pizzeria - con annesso laboratorio per il confezionamento di alimenti - di Ortigia , nel cuore del centro storico di Siracusa . A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Ortigia che poi hanno effettuato il controllo insieme al personale tecnico dell'Enel .

Potenti magneti sopra i contatori elettrici per abbassare l'ammontare dei reali consumi, fino al 97 per cento in meno. È la strategia utilizzata dal titolare di un bar-pizzeria - con annesso laboratorio per il confezionamento di alimenti - di Ortigia, nel cuore del centro storico di Siracusa. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Ortigia che poi hanno effettuato il controllo insieme al personale tecnico dell'Enel.

Le verifiche hanno permesso di accertare il furto aggravato di energia elettrica e di arrestare il proprietario dell'esercizio commerciale, il siracusano 50enne C.F. già noto per alcuni precedenti di polizia. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per lo stesso reato pure un dipendente del locale. Gli accertamenti hanno fatto riscontrare che i due avrebbero manomesso i misuratori di corrente. Il titolare è finito agli arresti domiciliari.