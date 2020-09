Sono 77 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, il dato è contenuto nell'ultimo bollettino della Protezione civile nazionale. Sale a 105 il totale delle persone ricoverate e a 15 il numero di quelle che necessitano di cure nei reparti di Terapia intensiva . Nel complesso salgono a 1527 gli attuali positivi attivi nell'Isola , 1407 dei quali in regime di isolamento domiciliare .

Sono 77 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, il dato è contenuto nell'ultimo bollettino della Protezione civile nazionale. Sale a 105 il totale delle persone ricoverate e a 15 il numero di quelle che necessitano di cure nei reparti di Terapia intensiva. Nel complesso salgono a 1527 gli attuali positivi attivi nell'Isola, 1407 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sul fronte provinciale sono 17 i nuovi casi nel Palermitano, 15 nel Messinese, 14 in provincia di Catania, 10 a Trapani, 7 ad Agrigento, 6 a Ragusa e 2 ciascuno nelle province di Siracusa e Caltanissetta. Nel report dei contagi di oggi non ci sono migranti mentre sono quattro i guariti Sono stati eseguiti 4783 tamponi che portano il totale a oltre 385mila. Resta fermo a 289 il totale delle vittime della pandemia in Sicilia.