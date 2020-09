A Noto è stato denunciato il titolare di una casa protetta, dopo che è emerso che la struttura era stata trasformata in casa di riposo per anzian i. I carabinieri hanno appurato il mancato rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per le case di cura .

In particolare, considerato il particolare momento a livello sanitario, i militari hanno scoperto che agli anziani non sono stati fatti tamponi per il Covid. Gli ospiti erano in numero maggiore rispetto alla capienza prevista. Per questo il responsabile è stato segnalato alla procura. Elevate multe per diecimila euro.