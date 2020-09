Sono 114 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 5.273 tamponi effettuati. Dei 114 positivi 9 sono migranti a bordo della nave quarantena Allegra, ormeggiata al largo del porto di Palermo , una donna incinta è stata portata in ospedale proprio in queste ore per il parto. e il bollettino odierno purtroppo annovera anche una vittima, un uomo di 57 anni morto a Ragusa. Sono così 289 le persone decedute, dall'inizio della pandemia, positive al Covid19.

Questa la situazione per province: Palermo 45 nuovi casi, Trapani 37, Catania 14, Messina 11, Enna 3, 2 a Caltanissetta e Ragusa, nessun nuovo positivo ad Agrigento e Siracusa.. Attualmente ci sono 1.343 positivi di cui 88 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva (+1) e 1243 in isolamento domiciliare.