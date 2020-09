Duecento grammi di hashish e 1.200 euro in contanti . È quanto i finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno trovato a un uomo di origini marocchine vicino al cimitero di Rosolini .

L’attività è nata nel corso di un servizio di controllo economico del territorio durante il quale, una pattuglia della tenenza di Noto ha notato due soggetti, uno a bordo di un’auto e l’altro di uno scooter, appartati al buio. Insospettiti, i militari si sono avvicinati.

Alla vista della pattuglia, l'uomo a bordo dello scooter è fuggito facendo perdere le proprie tracce, mentre il soggetto in auto è stato bloccato. Vicino allo sportello, lato conducente, sono stati trovati due panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Nelle tasche dell'uomo - pluripregiudicato e con precedenti specifici - i finanzieri hanno trovato anche 1.200 euro in contanti, divisi in banconote da 10, 20 e 50 euro.

La sostanza stupefacente e i soldi sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato e condotto, su disposizione della procura di Siracusa, nella casa di reclusione di Noto. Sono tutt’ora in corso le attività per identificare il secondo uomo.